Tragedia in spiaggia nel Cilento, muore napoletano

V. S. 71enne della provincia di Napoli, più precisamente di Sant'Antonio Abate, è stato trovato senza vita in mare a Casalvelino, all'altezza della spiaggia di Copacabana.

Fatale, si ipotizza, per il turista, un malore (infarto) mentre stava facendo il bagno nella spiaggia cilentana.

A segnalare la presenza del corpo che galleggiava in mare alcuni bagnanti. Inutili le manovre per tentare di salvargli la vita, per il 71enne era ormai troppo tardi. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che la polizia.