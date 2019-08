Tragedia in spiaggia a Bagnoli, muore una 57enne

Dramma ieri pomeriggio nella spiaggia di Bagnoli a Napoli. Una 57enne è deceduta per un arresto cardiaco, dopo poco che era entrata in mare, che non le ha lasciato scampo.

A perdere la vita una cittadina dello Sri Lanka. A nulla sono valsi i soccorsi e i tentativi di rianimarla, per la donna non c'è stato niente da fare.