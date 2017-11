Agguato a Ponticelli: un morto ed un ferito

Spari a Ponticelli in via Comunale Maranda Il bilancio è tragico: un morto e un ferito. L'episodio criminoso è avvenuto davanti ad una concessionaria e a pochi passi dal liceo Calamandrei.

La vittima è Ciro Nocerino, 38enne pluripregiudicato. Ferito al gluteo per errore Fabio Tramontano 33 anni, perito assicurativo, che si trovava in via Comunale Maranda per lavoro (per una perizia su un'auto).

Tramontano è stato trasportato al Loreto Mare.

Fortissima la tensione in strada. I parenti della vittima hanno allontanato i cronisti. Sul caso indaga la polizia.