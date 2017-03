Trovato morto in casa: aperta un'inchiesta

È stato trovato morto in casa dalla sua famiglia e i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso. Potrebbe essere un'overdose alla base della morte di un 52enne di Torre Annunziata trovato morto nella sua abitazione di via Gino Alfani. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato oplontino, diretti dal primo dirigente Vincenzo Gioia e dal vicequestore Elvira Arlì, insieme agli uomini del 118. Non c'è stato nient'altro da fare che dichiarare il decesso dell'uomo ed avvertire il magistrato di turno.

Il pm ha deciso di aprire un fascicolo per stabilire esattamente la causa del decesso. L'ipotesi di overdose è dettata dai trascorsi di tossicodipendenza del 52enne ma solo gli esami tossicologici potranno stabilire l'esatta natura della morte. Intanto in questi minuti si stanno celebrando i funerali all'interno della parrocchia della S.S. Trinità di via Gino Alfani.