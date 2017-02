A Pozzuoli un 57enne è morto soffocato mentre era intento a mangiare un pezzo di pane. L'uomo era ricoverato da tempo in un centro per disabili, come riporta Cronacaflegrea.it. A nulla è valso l'intervento del 118, per il 57enne era ormai troppo tardi.

Disposta l'autopsia sul cadavere dell'uomo.