Soffocato da un pezzo di pizza: dramma per un 45enne di Poggiomarino

Un uomo di 45 anni, originario di Poggiomarino, è morto soffocato da un pezzo di pizza. È successo presso una Residenza Socio Assistenziale di Sessa Aurunca.

L'ospite della struttura assistenziale sessana stava addentando un trancio di pizza, la sua cena. Muore a 45 anni soffocato da un pezzo di pizzaHa iniziato ad ansimare e la morte è sopraggiunta in pochi minuti. Il personale sanitario della struttura ha cercato di rianimarlo ma per il 45enne non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri dell'aliquota operativa del nucleo radiomobile di Sessa Aurunca sono giunti presso la struttura cercando di ricostruire la vicenda conclusasi col decesso dell'uomo. La salma è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale di Caserta a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esecuzione dell'esame autoptico.