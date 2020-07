Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Silvestro Montanaro

È morto a 66 anni il giornalista Silvestro Montanaro. Aveva cominciato la sua carriera come corrispondente di Paese Sera e poi dell'Unità, per poi in seguito approdare alla Voce della Campania. Li si occupò per anni di inchieste su mafia e camorra, e sui rapporti tra le cosche e i poteri politici ed economici. Montanaro entrò poi, nel 1989, a far parte della squadra di Michele Santoro in 'Samarcanda', e da lì proseguì la collaborazione in Rai nelle trasmissioni 'Il Rosso e il Nero' e Tempo Reale', diventando coautore. In Rai, fu autore anche del programma 'C'era una volta' in onda su Rai3, e condusse la trasmissione 'Dagli Appennini alle Ande'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ricordo di Fiorella Mannoia

"'L'unico dovere di un giornalista è raccontare la verità'. E tu lo hai sempre fatto, con la schiena dritta e la coscienza pulita. Ciao amico mio, oggi siamo un po' più soli". A scriverlo su Twitter è Fiorella Mannoia, esprimendo così il suo cordoglio per la morte del giornalista.