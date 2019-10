Lutto a Giugliano: muore il presidente della squadra locale, Salvatore Sestile

"Con la morte nel cuore dobbiamo annunciare la scomparsa di Salvatore Sestile. Un uomo di valore, un presidente illuminato, un grande giuglianese. La squadra si stringe alla famiglia. Solo chi ha conosciuto Salvatore può capire di che perdita umana si tratta. Siamo distrutti. Ci mancherai Presidente". Con questa nota l'FC Giugliano annuncia la morte del presidente Sestile, l'uomo che ha fatto ripartire la passione per il calcio a Giugliano dopo lunghi anni bui. Sestile lascia la moglie e due figli: da tempo combatteva contro una brutta malattia.

Nella scorsa stagione, dopo una cavalcata trionfale, il Giugliano era riuscito a vincere i playoff contro la Frattese vincendo una partita storica sul neutro del Menti di Castellammare di Stabia. Il ritorno in serie D è stato l'ultimo traguardo raggiunto dal presidente Sestile. "Riposa in pace, presidente. Non abbiamo mai trovato l'accordo ma ci siamo stimati entrambi. Mi hai sempre chiamato, anche nei momenti difficili": questo il ricordo dell'ex Napoli Umberto Varriale.