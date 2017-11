E' morto il padre di Fatima, la terrorista che combatte per l'Isis

È morto Sergio Sergio, il sessantatreenne padre di Fatima, al secolo Maria Giulia Sergio, la prima italiana condannata a nove anni per terrorismo per avere, nel 2014, lasciato Inzago per trasferirsi in Siria a combattere accanto ai miliziani dell'Isis.

Sergio - racconta Marta Serafini sul Corriere - è morto alle tre di notte nell'ospedale Apicella, situato in provincia di Napoli, per complicazioni al fegato. Il padre di Fatima era stato condannato a quattro anni per terrorismo e stava scontando la sua pena, in attesa del processo di appello. Nell'ottobre 2015 aveva dovuto superare anche il dolore per la morte di sua moglie, Assunta Buonofiglio.

Marianna, sorella di Fatima, è detenuta in Sardegna e di Maria Giulia Sergio, ormai si sono perse le tracce. Sergio Sergio in una recente intervista, rilasciata al Corriere, aveva detto anche di essersi pentito di tutto. Il 19 dicembre scorso, il giorno in cui la legge italiana lo aveva condannato a quattro anni di carcere, il suo avvocato aveva giurato: "Non voleva andare lì per combattere, ma voleva solo tenere unita la famiglia. Le figlie lui le ha sempre subite“.