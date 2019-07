Orrore a Giugliano: trovato un cadavere decapitato

Il cadavere di un uomo decapitato è stato ritrovato in mattinata a Giugliano. Il macabro ritrovamento è stato fatto in una stradina abbandonata nei pressi di via Carrafiello. A scoprirlo è stato un contadino che ha avvertito la polizia. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione tanto da far ritenere che fosse lì da diversi mesi.

L'identità della vittima

Da un primo esame si tratterebbe del corpo di un uomo anche se al momento non sono stati trovati documenti da cui è possibile dedurne l'identità. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato locale che stanno conducendo le indagini. Tutte le piste sono sul campo e non è ancora chiara la causa del decesso. Sul posto è arrivato anche il medico legale e sulla salma verrà effettuata l'autopsia.