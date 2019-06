Sant'Antimo, scrittore morto in casa: i vicini allertano i Vigili del Fuoco per l'odore

E' morto lo scrittore Luigi Di Raffaele, 57 anni, di Sant'Antimo. L'uomo è stato ritrovato senza vita in un appartamento nella cittadina in provincia di Napoli, il suo cadavere scoperto dai Vigili del Fuoco a cui i vicini avevano segnalato cattivi odori. La notizia è riportata dal Meridiano. Di Raffaele era uno scrittore affermatosi con raccolte di poesia come 'Cara Esmeralada' e 'Senza voltarmi indietro', per le quali aveva ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Sulla salma è stata disposta l'autopsia.

"Sei andato via come un colpo di ciglia, ti porterò nel cuore. Grazie di essere passato da qui, esempio di bontà in questo mondo", scrive un conoscente.