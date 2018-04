Orrore a Giugliano, muore schacciato dall'escavatore

Dramma a Varcaturo sulla Domitiana, dove un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da un escavatore, durante alcuni lavori in un maneggio del luogo.

L'82enne aveva chiesto la cortesia ad un amico di rimuovere delle canne di bambù da un terreno di sua proprietà come riporta Teleclub Italia. Quando i lavori si stavano avviando alla conclusione, l'anziano si è allontanato per prendere alcune bottiglie di vino per ringraziare l'amico, venendo poi travolto dall'escavatore in maniera fortuita.

Vani i soccorsi giunti sul posto, per l'82enne non c'è stato niente da fare, le ferite riportate erano troppo gravi.