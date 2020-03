Ospedale San Paolo, decesso per polmonite. Cotugno conferma: non è Coronavirus

E' negativo l'esito del tampone per verificare eventuali contagi da Coronavirus effettuato sull'uomo deceduto ieri all'ospedale San Paolo, morto dopo aver accusato febbre e insufficienza respiratoria. In mattinata si era parlato di un possibile caso di contagio, circostanza poi smentita ufficialmente dopo il controllo nell'Ospedale Cotugno.

Sono 9, intanto, i nuovi casi di contagio in Regione Campania. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania. Stamattina sono stati esaminati 68 campioni nel centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. Nove di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità. In Campania dunque i numeri aumentano così: 137 contagiati, di cui 2 guariti.

A Napoli, in particolare, sono 85 i casi da Coronavirus.