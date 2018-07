Muore in ospedale, parenti aggrediscono il personale medico

I parenti di una persona deceduta al San Giovanni Bosco, alla notizia della morte di un loro congiunto, avrebbero aggredito il personale medico, danneggiando l'ospedale.

L'ira sarebbe scattata, come riporta Il Mattino, nel momento in cui è stata comunicata ai parenti l'impossibilità di portare (come da protocollo) il defunto a casa.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno rasserenato gli animi, procedendo all'identificazione delle persone coinvolte nell'aggressione al personale medico.