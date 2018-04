"Dormo un po’, svegliami quando arriviamo": la tragedia del piccolo Samuele

"Questo 'giovanotto' di 9 anni che vedete nella foto si chiama Samuele [...], ma non c'è più". Inizia così, il conduttore della trasmissione radiofonica La Radiazza Gianni Simioli, il suo post social sulla morte del piccolo Samuele. Una tragedia senza alcun senso che ha profondamente scosso la comunità.

Una vicenda "triste e irragionevole", spiega lo speaker. "E' stato un aneurisma a decidere al posto suo, e se l'è portato via". "Tornavano da una gita - racconta Simioli - una giornata di festa per godersi il primo sole. Samuele è salito in auto con la sua mamma e il suo papà. Aveva sonno e avrebbe detto al padre: 'Dormo un po’, svegliami quando arriviamo'. Ma Samuele non si è più risvegliato".

"Non conosco i suoi genitori e farei bene, forse, ad essere meno invadente - conclude Gianni Simioli - Ma mi sento dal profondo di abbracciarli e far sapere loro che se hanno bisogno di noi, ci siamo".