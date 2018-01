Lutto a Mugnano, si spegne il noto allenatore di calcio Salvatore Nocca

Grave lutto nella cittadina di Mugnano. Salvatore Nocca, 71 anni, si è spento a causa del ripresentarsi di problemi di salute con i quali aveva già lottato alcuni anni fa. A darne notizia è Internapoli.

“Don Salvatore”, “Mister Salvatore”, per tutti. Nocca era un allenatore di calcio che aveva formato tantissimi baby calciatori del posto.

“Prima di essere un istruttore per loro sei stato un educatore, un punto di riferimento, per noi un grande amico una magnifica persona”. Così recita uno dei messaggi più toccanti che gli sono stati dedicati sui social. Il messaggio prosegue così: “Hai formato una generazione di giovani trasmettendo loro i sani valori dello sport e della vita. I tuoi 'ciuccio', come affettuosamente e goliardicamente piaceva chiamare i tuoi allievi, porteranno con loro un inestimabile ricordo di te”.