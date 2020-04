Addio a Salvatore Maria Sergio, avvocato e giornalista napoletano

Avvocatura napoletana e mondo del giornalismo in lutto per la morte di Salvatore Maria Sergio. Aveva 86 anni. Sergio era un penalista molto apprezzato, medaglia d’oro al merito forense e co-fondatore dell’Unione delle camere penali italiane. La sua professionalità ha lasciato un segno nel mondo forense ma non solo. Aveva, infatti, maturato anche una lunga esperienza come giornalista collaborando con ‘Il Roma’. Lo ricordano, commossi, anche Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Sergio era stato anche consigliere nazionale dell’Odg.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo perso un grande avvocato che ha dato un importante contributo alla nostra professione. Un amico dei giornalisti che ha spesso difeso gratuitamente in tribunale - sottolineano Lucarelli e Falco - cultore di letteratura, cinema e pittura, Salvatore Maria Sergio rimane un esempio per la società civile e la cultura del nostro paese come dimostra il grande affetto nei suoi confronti da parte della nostra categoria professionale".