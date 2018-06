La tragedia di Salvatore: muore soffocato mentre è a cena con i suoi

Tragedia a Calvizzano, dove un uomo di 47 anni, Salvatore Carandente, ha perso la vita per soffocamento.

Una fatalità quella che lo ha ucciso: un boccone di traverso mentre era a cena con i familiari. I soccorsi, giunti poco dopo a casa sua in via Baracca, non sono riusciti a fargli salva la vita.

Carandente era molto conosciuto in zona e particolarmente partecipe nelle attività della locale parrocchia. Non sono ancora stati resi noti i dettagli dei funerali.