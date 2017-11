Sarebbe diventato papà per la seconda volta a giorni: morto 34enne

Aveva 34 anni ed era già padre di un bambino di 11 anni. Salvatore Buonerba ha perso la vita dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un brutto male. La fine è arrivata nella notte di sabato mentre l'ambulanza lo trasportava dall'ospedale a casa.

I primi sintomi si erano manifestati lo scorso agosto, con una febbre alta. Poi il calvario in ospedale ed infine il dramma. Oltre al figlio, Salvatore lascia una moglie in dolce attesa di una bambina. Il 34enne sarebbe diventato padre per la seconda volta a giorni.

I funerali si sono tenuti ieri, in una chiesa gremita delle persone che volevano dare l'ultimo saluto a Sasà, com'era chiamato dagli amici.