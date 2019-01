Tragedia in azienda, Salvatore Brancaccio muore schiacciato da un muletto

È Salvatore Brancaccio, un imprenditore, il 46enne di Caivano che ha perso la vita ieri in un incidente avvenuto in un'azienda di Pozzilli in provincia di Isernia.

L'uomo, amministratore della Errep Tecnologie (ditta specializzata nella lavorazione dei metalli), si trovava con suo figlio all'interno del capannone quando è stato schiacciato da un carrello elevatore.

Il 46enne è rimasto ucciso dalle pale d'acciaio del mezzo, che l'hanno colpito alla testa. Non è ancora chiaro se a monte dell'incidente ci sia un cedimento del mezzo o un'errata manovra. È stato il figlio dell'uomo a dare l'allarme. Inutili i soccorsi.

Sul posto sono giunti i carabinieri e il sostituto procuratore Maria Carmela Andricciola che si occuperà delle indagini. Sono stati effettuati rilievi e raccolte testimonianze, mentre il muletto è stato sequestrato.