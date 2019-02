Muore per una caduta in sala operatoria, il figlio: "Voglio la verità"

“Martedì 12 febbraio, dopo quasi due mesi di agonia, è morto l’anziano che – lo scorso 18 dicembre – aveva subito una caduta in sala operatoria, durante un esame coronografico all’ospedale di Nola, che gli aveva provocato un’emorragia intracranica”.

Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. “L’uomo, stando all’esposto presentato dal figlio in Procura, sarebbe caduto a causa della negligenza del personale. Abbiamo già presentato un’interrogazione sul caso, che non ha ancora avuto riscontro. Ora chiediamo l’avvio di un’inchiesta interna che possa chiarire quanto accaduto”. “Sono sconcertato – ha dichiarato Nicola Spiezia, figlio dell’anziano scomparso -, è una cosa che non mi dà pace. La sala operatoria di un ospedale dovrebbe essere il luogo più sicuro del mondo, come è stata possibile una cosa del genere? Sono affranto come figlio e come medico. Spero che le indagini possano evidenziare le responsabilità e fare chiarezza sulla morte di mio padre".