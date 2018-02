Si toglie la vita dandosi fuoco nella propria auto, in una lettera le ragioni del gesto

Salvatore Avellino, 43enne di Casoria, la notte scorsa ha deciso di farla finita ad Orta di Atella, dandosi fuoco con una bombola di Gpl, mandando in fiamme anche il proprio furgone.

L'uomo, turbato dalla separazione con la moglie, ha pubblicato, prima di compiere il folle gesto, un lungo post Facebook spiegando le ragioni alla base della sua decisione: “Tutto ha una fine nulla dura in eterno. Non chiedo comprensione a nessuno ne voglio giustificare il mio gesto, come ogni decisione che si prende ha le sue motivazioni. La mia scaturisce dalla completa sconfitta che mi sono procurato nella mia vita, ho commesso tanti errori, ho creduto di stare nel giusto quando vivevo nello sbaglio, non ho avuto rispetto per me stesso né per gli altri e ancora errori giudicati dagli altri. Tante cose più o meno importanti prese con tanta leggerezza. Come tante cose pensate e fatte con il cuore rovinate con il mio comportamento sbagliato distruggendo ogni evento. Sicuramente il mio comportamento è stato la causa della mia distruzione che giorno dopo giorno mi ha isolato da tutti. Oggi mi ritrovo con nulla, sia in me che intorno a me. Il vuoto che mi circonda non può essere più riempito, la colpa è tutta mia. Non ho più nulla. Anche se con tanto ritardo chiedo scusa a tutti coloro che ho fatto soffrire. La cosa più bella e importante della mia vita è stato generare i miei due figli, Giuseppe e Alessandra, ai quali non ho dimostrato nulla meritandomi un’altra sconfitta. Chiedo perdono a loro che non hanno nessuna colpa”.