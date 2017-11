Morto Totò Riina, il capo di Cosa Nostra. Negli anni '70 Raffaele Cutolo gli urinò sulle scarpe

È morto Salvatore Riina, detto Totò, il capo dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, soprannominato "La belva" per la sua crudeltà. Riina è morto nel centro medico del carcere di Parma, dove da tempo era in coma per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Proprio ieri ha compiuto 87 anni. Arrestato nel 1993, nel carcere di Parma scontava 26 ergastoli: secondo alcuni anche in regime di 41 bis e, negli ultimi anni, nonostante le precarie condizioni di salute, sarebbe sempre rimasto alla guida di Cosa Nostra.

Il legame con la Camorra napoletana, in particolare con la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, "il Professore" di Ottaviano", è al centro dell'inchiesta nel libro di Giorgio Mottola, giornalista Rai, dal titola "Camorra nostra. Nascita di una s.p.a. del crimine", edito da Sperling&Kupfer. Nel libro si racconta un episodio interessante: vertice tra camorra e mafia sul finire degli anni '70. Cutolo non vuole affiliarsi a Cosa Nostra. Riina gli punta la pistola alla testa, Cutolo, per nulla intimorito, gli dice: "Ora o spari o ti piscio sulla pistola". Riina fa un passo indietro. A quel punto si alza Cutolo: toglie la cintura, sbottona i pantaloni e urina sulle scarpe di Riina.