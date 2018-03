Addio a Riccardo de Miro, Noinconsumatori: “Un'altra vittima del Palazzo dei Giudici di Pace”

Si è spento l'avvocato Riccardo de Miro, conosciuto e stimatissimo giudice di pace.

“Oggi un altro Giudice di Pace di Napoli è volato in paradiso, l’avvocato Riccardo de Miro – scrive, attraverso il suo presidente Angelo Pisani, l'associazione Noiconsumatori – una persona perbene, sensibile e saggia, come dovrebbero esser coloro i quali ambiscono a giudicare gli altri”.

L'avvocato Pisani ricorda de Miro come “un altro buono che vivrà sempre tra noi con i suoi esempi e i suoi valori”. “Non è possibile morire così di tumore – aggiunge Pisani – sarà una coincidenza ma negli ultimi anni contiamo più di 20 vittime, tutti giudici che lavoravano in quell’ufficio che affaccia su un garage di amianto che continua ad avvelenarci”. “Ci impegneremo – ha concluso il presidente di Noiconsumatori – per far accertare se c'è un nesso di causalità con questa strage di uomini”.