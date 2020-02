Via Aniello Falcone, autopsia per chiarire le cause della morte di Guglielmo Celestino

Sarà necessaria l’autopsia per stabilire le cause della morte di Guglielmo Celestino, il 19enne precipitato da un parapetto di via Aniello Falcone. Il giovane, figlio di professionisti di via Caravaggio, la notte precedente al tragico ritrovamento del suo corpo senza vita, aveva partecipato ad una festa in un noto locale della movida di via Aniello Falcone, prima di cadere inspiegabilmente nel vuoto. Al momento l'ipotesi è quella di una caduta accidentale in seguito ad un improvviso malore, ma i carabinieri sono al lavoro per accertare quanto realmente accaduto. Saranno visionate anche le riprese delle telecamere installate in zona.

Il ritrovamento e le indagini

Il cadavere del 19enne, studente in un Istituto Alberghiero, di cui si erano perse le tracce nella notte tra giovedì e venerdì (i genitori ne avevano denunciato la scomparsa) è stato trovato all'interno di un parco della zona. Sarebbe caduto da un'altezza di circa cinque metri. Una caduta fatale, dal muretto ad un piccolo spazio verde, poco più di un'aiuola, di proprietà privata.

Cordoglio

"Nei prossimi giorni ci sarà il tempo di capire come impedire che una tragedia del genere accada di nuovo. Ma adesso vogliamo e dobbiamo solo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del giovane Guglielmo. Non immaginiamo nemmeno il dolore che sta provando e sappiamo che non ci sono parole per colmarlo", il cordoglio del Comitato Aniello Falcone.

"A nome dell’Associazione 31SALVATUTTI esprimo le più sentite e profonde condoglianze a Giovanni Celestino ed alla sua famiglia per la gravissima perdita del figlio Guglielmo. Un ragazzo bello, buono e pieno di valori, un ragazzo che si affacciava alla vita. Siamo affranti", un altro dei tanti messaggi indirizzati ai familiari di Celestino definito da tutti gli amici come "Buono, affidabile e dal cuore d'oro".

Le parole del sindaco

"In questo momento dobbiamo soprattutto esprimere solidarietà a una famiglia sconvolta. In quella zona, come in altre, ci vanno tanti figli della nostra città, persone che si vogliono godere un momento di tranquillità e serenità. Via Aniello Falcone è una delle aree della movida più monitorate dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale. Ora bisogna capire cosa sia accaduto prima di emettere giudizi di colpevolezza", sono le parole di Luigi de Magistris sulla morte del giovane.