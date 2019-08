Dramma in vacanza a Mykonos, muore napoletano di 22 anni

Un dramma ha colpito la famiglia napoletana di un giovane di 22 anni, Antonio Borrelli. Il ragazzo si trovava in vacanza a Mykonos, in Grecia, quando è deceduto in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo era in acquascooter, impegnato in un giro in mare. Sarebbe finito in mare, forse per un malore, e dopo qualche istante sarebbe annegato. Sui fatti indagano le autorità greche, che hanno sequestrato lo scooter e disposto l'autopsia sulla salma del giovane napoletano, residente a Napoli Est.

Grande cordoglio e commozione fra gli amici, che ad Antonio, detto affettuosamente 'Brodino', dedicano i loro pensieri, alcune toccanti frasi d'addio: "Ci conoscevamo da una vita, eri sempre rimasto uguale, umile e con sani principi". "Eri puro, buono e sincero, buon viaggio amico mio", queste alcune sincere parole di commiato che gli amici scrivono sulla bacheca di Antonio.