Si è spento a soli 42 anni il dottor Raffaele Cagliozzi: si era sposato da poco

Si è spento a soli 42 anni Raffaele Cagliozzi, fisiokinesiterapista molto conosciuto a Napoli ed in particolare al Corso Vittorio Emanuele. Il decesso è avvenuto dopo una lunga malattia. Cagliozzi si era sposato tre anni fa con la sua amata Silvia.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di pazienti e amici.

"Io non ho parole e non ci voglio credere... Resterai per sempre nel mio cuore ti volevo tantissimo bene e mi hai salvato molte volte dai miei piccoli problemi eri sempre lì ad accogliermi e a dirmi sempre che sarebbe andato tutto bene, e così era...infatti ti dicevo sempre “Sei il mio Padre Pio”! Ti vorró sempre bene e resterai sempre qui ❤️ non sapevo nulla di tutto ciò e di quello che stavi passando,mi dispiace solo di non averti potuto riabbracciare forte forte come facevi ogni volta che ci incontravamo!! Non meritavi tutto ció!!!!! Eri una persona splendida.

RIP. Sicuro farai ridere anche da lassù .. buon viaggio amico", scrive su Facebook Claudia.