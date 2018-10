Cinquantenne punto da un'ape muore per shock anafilattico

La tragedia si è consumata a Sant'Antimo. Un uomo di 50 anni, A.V., ha perso la vita in seguito alla puntura di un insetto.

Secondo quanto riportato da TeleclubItalia, aveva appena indossato una maglietta presa dallo stendino del balcone, non accorgendosi che all'interno si nascondesse un'ape.

Immediatamente dopo la puntura l'uomo ha iniziato a stare male, per shock anafilattico. Il figlio l'ha subito accompagnato in ospedale, ma i tentativi di rianimazione non sono riusciti ad evitare il peggio.

I funerali del 50enne si sono tenuti oggi.