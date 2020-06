Addio a Salvatore Monaco, fondatore della storica pizzeria “Stella Verde”

Torre Annunziata perde un pezzo importante della sua storia. Nella notte si è spento Salvatore Monaco, commerciante e fondatore della storica pizzeria “Stella Verde” di corso Umberto I. Il commerciante è deceduto all'età di 85 anni. Era il padre dell'ex sindaco Luigi Monaco, in carica per due anni tra il 2005 e il 2007. Monaco aveva fondato la pizzeria oplontina, una delle primissime della zona, nel 1959 rimanendone titolare per circa 50 anni.

Centinaia i messaggi di cordoglio all'ex primo cittadino tra cui quello del sindaco Vincenzo Ascione attraverso una nota ufficiale. “E’ venuto a mancare questa notte il signor Salvatore Monaco, padre di Luigi, già sindaco di Torre Annunziata. Decano dei commercianti torresi, è stato titolare della storica pizzeria “Stella Verde” per quasi 50 anni. Il sindaco Vincenzo Ascione, la giunta municipale e il Consiglio Comunale partecipano commossi al dolore della famiglia per la perdita del loro congiunto”.