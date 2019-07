Lutto a Giugliano, si è spento il professor Ettore Avellino

Aveva 76 anni Ettore Avellino. Docente di filosofia da tempo in pensione ed originario di Giugliano, ha perso la vita in seguito ad un incidente domestico. Pare abbia battuto violentemente la testa mentre era impegnato in faccende domestiche. Il suo ricovero all'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli non è riuscito a fargli salva la vita.

Molto conosciuto e stimato nella sua città, dove insegnava al liceo De Carlo, sarà salutato da cari ed amici domani. Le esequie si terranno alle 11, presso la chiesa di Santa Maria dell'Arco, a Villaricca.

Viene descritto da chi lo conosceva come amabile, garbato, di gran cultura. “Quante risate e quanti ricordi, le tue famose lectio…- scrive un suo ex alunno - Insegnare era la tua passione. Riposa in pace caro Prof Avellino”.

Il professor Avellino aveva alle spalle anche diverse pubblicazioni di filosofia e scriveva poesie.