Si è spento il professor Carlo Greco, maestro napoletano dell'Ingegneria

Si è spento ad 87 anni il professor Carlo Greco, maestro napoletano dell'Ingegneria. Tra i suoi allievi, anche il rettore della Federico II Gaetano Manfredi e Marisa Pecce, la prima donna italiana a diventare docente ordinario di Tecnica delle Costruzioni.

Commosso il saluto su Facebook del professor Edoardo Cosenza, un altro dei suoi allievi. "Se ne è andato il mio Maestro – scrive – Un vero gentiluomo napoletano che non ha mai alzato la voce. Senza di lui il Dipartimento di Strutture non sarebbe come è oggi. L' unica persona a cui non sono mai riuscito a dare del Tu, Professore per sempre. Da oggi mancherà un pezzo di me".

I funerali si terranno stamane nella chiesa di via San Pasquale.