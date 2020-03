"Se ne va uno stimato professionista": San Giorgio piange il quarto decesso per Coronavirus

Nuovo decesso per Covid-19 a San Giorgio a Cremano. Ne ha dato notizia il sindaco Giorgio Zinno.

''Si tratta di uno stimato professionista che forse in molti conoscevano - sono le parole di Zinno - Uomo di valore assoluto che si è sempre distinto per la sua eleganza ed ironia. Questo mostro invisibile ha colpito anche lui, non lasciandogli scampo e portando così a 4 il numero dei decessi nella nostra città".

"Come per gli altri tre concittadini, la famiglia non potrà essere accanto a lui per dargli l'ultimo saluto ma a loro va l'abbraccio sentito di tutti noi e della cittadinanza", ha concluso il sindaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In città i casi conclamati sono 16, 4 i deceduti, 8 sono ricoverati in ospedale e altri 4 in isolamento nelle proprie abitazioni.