Investito da una moto, muore storico ex preside dell'Orazio Flacco

E' morto per le ferite riportate in un incidente stradale l'ex preside del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Portici, Aristide Ricci. L'uomo era stato investito a San Giovanni a Teduccio da una moto. L'immediato trasporto in ospedale non è servito a salvargli la vita, l'ex preside è deceduto ieri sera nel presidio ospedaliero.

Ricci era molto amato dai propri studenti, in tanti hanno voluto tributargli un ricordo sui social. Ne citiamo alcuni: "Con dolore ho appreso dell'assurda morte di Aristide Ricci, che è stato per me un mentore ed un amico oltre che il Preside dei miei anni delle superiori", scrive Michele. "Uomo di cultura ed esempio di dirigente", sono le parole di Teresa.