Torre Annunziata piange il preside Gennaro Gatto

Da tutti era conosciuto come Rino e da oggi non è più tra i suoi cari. È morto il preside Gennaro Gatto, stimato insegnante di Torre Annunziata. Il docente è morto a Meta di Sorrento dove viveva da diversi anni per svolgere la sua attività lavorativa. Ma Torre era rimasta costantemente nel suo cuore. In città era molto conosciuto per diversi motivi. Primo su tutti la sua attività didattica esercitata prima come insegnante e poi come preside.

Il secondo è invece legato alla sua appartenenza per anni alla comunità scout oplontina. Proprio i suoi compagni di “avventura” sono stati i primi a ricordarlo online. Tanti i messaggi di cordoglio. Lascia la moglie Teresa, la figlia Letizia e la nipotina Sofia. I funerali si terranno domani venerdì 18 maggio nella Basilica di Santa Maria del Lauro in Meta.