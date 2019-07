E' morto il pony gettato in una discarica

Risli, un pony di 8 anni, è stato gettato in una discarica a Sant’Antimo, come un rifiuto di cui disfarsi. La sua presenza è stata segnalata alle guardie zoofile OIPA di Napoli. Il pony è stato trovato agonizzante tra l’immondizia con una frattura ad una zampa e un occhio compromesso.

Nonostante la tempestività dei soccorsi portati dai volontari OIPA però per Risli non c’è stato purtroppo nulla da fare. Era abbandonato a se stesso senza cibo né acqua da giorni ed è stato addormentato per sempre in quanto non avrebbe retto l'operazione per ridurre la frattura.