Morte poliziotto, il ricordo della sorella: "Era l'eroe della nostra famiglia"

Nella Apicella, sorella del poliziotto morto mentre inseguiva con una volante una banda di rapinatori a calata Capodichino, ha scritto in un post Facebook, ripreso dalla pagina "Pasquale Apicella eroe in divisa", un suo ricordo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Avrei infinite parole da dedicare a mio fratello. Lino per noi era il nostro punto di riferimento, il nostro eroe dapprima che succedesse questa tragica sorte. Era ed è il nostro pezzo da 100 si perché sono loro che combattono ogni giorno contro la criminalità non chi sta in giacca e cravatta, hanno una semplice divisa che li distingue, ma dietro quella divisa ci sono grandi cuori che aiutano noi cittadini e dobbiamo rispettarli e ringraziarli ogni giorno per quello che fanno per il bene delle città. Mio fratello sì un eroe in divisa ma soprattutto un eroe nella nostra famiglia e per tanti. Sperando che il suo sacrificio susciti nei cuori un cenno d'amore verso il prossimo perché lui era un uomo perbene. Giustizia per Pasquale Apicella".