Pianura in lutto, si è spento un noto pizzaiolo: era il figlio di “Pauluccio”

Si è spento Giuseppe Mele, noto pizzaiolo di Pianura. A riportare la notizia il gruppo Facebook "Sei di Pianura se".

"La scomparsa di Giuseppe Mele, il noto pizzaiolo di Pianura. Amico di tanti nel quartiere, molto amato. È stato stroncato a 57 anni dal “mostro” cancro dopo una dura battaglia! Peppe aveva ereditato il mestiere di pizzaiolo da suo padre, il mitico e popolarissimo “Pauluccio”, figura storica pianurese, che tanti ricorderanno. Su Facebook ha dato l’annuncio della morte suo cugino Massimo Maiorano, che era legatissimo a Peppe: “Sei stato un grande nella vita, tutti ti ricordano per il bene che hai distribuito ovunque e la generosità che hai mostrato nei confronti di tanti. Eri il pupillo di papà, mi hai battezzato ed io ho voluto fortemente che battezzassi mio figlio. Adesso sei volato in cielo troppo presto... riposa in pace cuginone mio. Una grande ferita porto sul mio petto, mai sarai dimenticato. Addio caro e amato cugino ci mancherai” Alla famiglia di Peppe le più sincere condoglianze da tutti noi di Pianura e dintorni. Le esequie di Peppe si terranno domenica 26 gennaio alle ore 14:00 presso la chiesa San Giorgio a Pianura".