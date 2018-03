Tragedia in piazza dei Martiri, 16enne accusa un malore e muore in ospedale

Un 16enne di Fuorigrotta si è sentito male in piazza dei Martiri nel weekend, davanti agli occhi attoniti di amici e passanti.

Il giovane era in una caffetteria della piazza, quando ha accusato un malore. Sul posto è arrivato il 118, che ha trasportato il ragazzo al Vecchio Pellegrini, in condizioni ormai disperate. Nonostante le cure per il 16enne non c'è stato nulla da fare. In ospedale sono arrivati i carabinieri, che indagano su quanto accaduto.

Al vaglio l'ipotesi di disporre l'autopsia sul corpo del giovane.