Addio Peppe, si è spento il lavavetri del Quadrivio

Aveva 46 anni, ed era una vera e propria istituzione per tutti coloro che transitavano in auto nella zona del Quadrivio di Secondigliano. Giuseppe Russo, detto Peppe 'o russ, non c'è più.

Il famoso lavevetri dell'incrocio si è spento ieri, in seguito ad un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito la scorsa settimana.

Era conosciutissimo. In tanti avevano stretto con lui un qualche rapporto, scherzando in attesa che il semaforo diventasse verde. E sono anche per questo tantissimi i messaggi lui indirizzati nei gruppi social del quartiere.

"La vita è stata molto dura con lui. Lo trovavi lì con il gelo o 40 gradi. Riposi in pace", scrive una donna. "Povero scugnizzo perbene – scrive qualcun altro – ti conoscevo da sempre e avrò sempre un malinconico ricordo di te".