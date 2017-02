Scomparso da giorni, la scoperta: era morto nel suo appartamento

Erano giorni che non dava notizie di sé. Preoccupati per l'inspiegabile silenzio, parenti e amici hanno allertato i vigili del fuoco, che facendo irruzione nel suo appartamento ne hanno trovato il corpo senza vita. La tragedia, avvenuta a Giugliano, ha per protagonista un 72enne del posto.

Come riportato dalla testata InterNapoli, gli uomini del 115 sono entrati nell'appartamento del pensionato, in via Pozzoloniello, intorno alle 14.30 di oggi.

L'uomo era sul suo divano. Verrà certamente disposta l'autopsia della salma, per risalire alle cause e alla data del decesso.