Cadavere al Molosiglio, il corpo è quello di Pasquale Fiorenzano

Si chiamava Pasquale Fiorenzano l'uomo trovato morto stamane nei giardini del Molosiglio, in via Acton.

Cinquattotto anni, era un clochard particolarmente conosciuto in quella zona, dove era solito trovare rifugio notturno. Viveva della carità di residenti e passanti.

A portare a termine i rilievi sono stati gli uomini del commissariato di polizia San Ferdinando. La salma – per accertare le cause del decesso – è stata comunque sequestrata per essere sottoposta all'autopsia, che si terrà presso il Secondo Policlinico.

Poco più di un mese fa è stato siglato dall'assessorato al Welfare del Comune di Napoli l'accordo per l'accoglienza dei senza fissa dimora.