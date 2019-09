Lutto nel mondo della medicina napoletana, muore improvvisamente Paolo Mercogliano

Un un improvviso malore, mentre era a cena, ha strappato all'affetto dei suoi cari il noto ortopedico napoletano Paolo Mercogliano. Un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo è la causa della morte.

Prestigiosa la carriera del medico 68enne specializzato in ortopedia e traumatologia. Ha dedicato la sua vita professionale alla chirurgia protesica dell’anca presso il Cto e successivamente in numerose case di cura. Ha ricevuto anche diversi riconoscimenti professionali. Tanti i messaggi di cordoglio dei pazienti di Mercogliano, sgomenti per quanto accaduto.

Funerali il 18 settembre alle 13.30 presso la chiesa di Sant’Antonio a Posillipo.