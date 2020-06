Malore nel centro commerciale, muore il padre del cantante Gianni Fiorellino

Un 67enne è deceduto oggi mentre era all'interno di un centro commerciale a Giugliano. L'uomo ha accusato - secondo quanto riportato dal Roma - un malore, probabilmente un infarto. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118 che però non hanno potuto evitare la morte dell'uomo. Si trattava di Fioravante Fiorellino, padre del noto cantante partenopeo Gianni (in foto), in passato anche partecipante alla rassegna canora di Sanremo Giovani.

