Morto ospedale San Paolo, De Luca: "Aperta indagine interna"

"E' stata aperta un'indagine interna all'Asl Napoli 1 per verificare quanto è accaduto nei giorni scorsi all'Ospedale San Paolo". Così ha risposto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a chi gli ha domandato la sua posizione i merito al decesso avvenuto nel pronto soccorso del nosocomio di Fuorigrotta. Sabato 9 febbraio, un uomo di 73 anni è deceduto dopo aver atteso 6 ore su una sedia, in preda a dolori lancinanti all'addome.

De Luca ha risposto anche al ministro della Salute Giulia Grillo, che ha annunciato l'invio degli ispettori: "Il ministro non faccia propaganda. Pensi piuttosto a inviarci le risorse per la ristrutturazione degli ospedali. C'è un piano per oltre un miliardo di euro depositato nel Ministero dal 24 aprile 2018. Pensi a sbloccare i fondi per consentirci di mettere a posto strutture che attendono lavori da 20-40 anni".