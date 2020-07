Muore dopo un'operazione, aveva solo 29enne

Si è spento Vincenzo De Biase, 29enne di Sant’Antimo, colpito, secondo quanto di apprende da un infarto intestinale durante un intervento in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non sempre una telefonata come, si dice in uno spot, allunga la vita…. Ore12. 15 una telefonata di mio figlio che annunciava l’improvvisa scomparsa di un carissimo amico di quelli che in qualsiasi posto ti trovi, ti rincorre per salutarti. Un ragazzo a modo onesto e gran lavoratore, io l’ho conosciuto perché si iscrisse nella mia associazione di guardia ambientale perché anche lui come noi voleva migliorare questo paese. Sei stato un grande, ciao Enzo". E' il post di uno dei tanti post di amici del 29enne deceduto, che gli hanno voluto rendere omaggio.