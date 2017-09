Tragedia sul lavoro a Giugliano: operaio 43enne cade da un'impalcatura e muore

Una tragedia si è verificata intorno alle 15 a Giugliano. Come riportato da TeleClubItalia, un operaio è caduto da un'impalcatura in vico Amantea, traversa di via Mattia Coppola. L'uomo, un 43enne giuglianese, ha perso la vita in seguito all'impatto col suolo.

Non sono state ancora chiarite le cause di quanto accaduto. Sul posto si è immediatamente recata la polizia, che ha iniziato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti.

L'uomo è stato soccorso e trasportato al San Giuliano, ma le sue condizioni non hanno permesso al personale medico di salvargli la vita.