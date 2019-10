Dramma sul lavoro: operaio ucciso da macchina per triturare il legno

La tragedia è avvenuta stamattina in provincia di Pisa, intorno alle 10.30. Un operaio di un'azienda dell'hinterland di Napoli ha perso la vita in seguito ad un incidente.

L'uomo, 57 anni, era al lavoro su di un oleodotto che attraversa le campagne, quando è rimasto incastrato in una macchina per triturare il legno. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe morto sul colpo.

Sono giunti sul posto, in rapida successione, sanitari del 118, carabinieri, vigili del fuoco ed un elicottero per velocizzare il trasferimento della vittima in ospedale.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo, però. l'uomo ha perso la vita prima ancora di essere trasportato lontano dal luogo della tragedia.