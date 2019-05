Tragedia in provincia di Napoli, un operaio di una nota ditta di Marano di Napoli, dedita al servizio di raccolta rifiuti, è morto in via Sconditi, mentre era al lavoro.

Il 32enne Salvatore Arciello sarebbe rimasto schiacciato dall'autocompattatore con cui stava lavorando. Sul caso indagano i carabinieri. Lascia la moglie e due figli.