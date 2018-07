Striano, morte sul lavoro in fabbrica: 70enne resta schiacciato dal suo camion

Un uomo è morto questa mattina nella fabbrica di prodotti per l'industria dolciaria Ambrosio-Idav, a Striano, in provincia di Napoli. Si tratterebbe di una fatalità avvenuta sul luogo di lavoro: l'uomo, 70 anni, è rimasto schiacciato dal rimorchio del suo camion. Il settantenne si era recato in fabbrica, probabilmente per consegnare una fornitura, ed è rimasto vittima - secondo le prime ipotesi - di una manovra azzardata.