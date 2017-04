Morte operaio in cantiere, CGIL Campania: "Bisogna fare chiarezza"

Dramma ad Aversa questa mattina: l'operaio Domenico Iovinella è morto cadendo da un ponteggio in via Giotto. Un secondo lavoratore che era con lui sulla struttura è precipitato ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giuseppe Moscati.

"Una Pasqua drammatica, per la famiglia di Iovinella Domenico, l'operaio edile che è morto cadendo dal ponteggio in un cantiere di ristrutturazione di un edificio ad Aversa. Insieme a lui un altro operaio, a cui si era aggrappato disperatamente Iovinella, è caduto dallo stesso ponteggio ed è in fin di vita. Speriamo fortemente che ce la possa fare ed esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia Iovinella". E' il messaggio di cordoglio di Giovanni Sannino Segretario Generale Fillea CGIL Campania, che precisa che sono anche in corso accertamenti per verificare la regolarità del rapporto di lavoro di Iovinella nel cantiere.